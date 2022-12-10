وزارة الخارجية تهنئ المنتخب الوطني المغربي بالفوز على نظيره البرتغالي في كأس العالم: فوز مشرف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 08:30 مساءً - هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد المملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطني المغربي والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

وكتب أبو زيد عبر تويتر : خالص التهانى القلبية للمملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطني المغربي والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم .

حقق المنتخب المغربي إنجازاً عربياً وأفريقياً بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى

وواصل منتخب المغرب كتابة التاريخ، بعد التأهل للدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية.

وسجل يوسف النصيرى هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه، لترصد الكاميرات حزن وعدم رضا رونالدو على الهدف.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء أمام المغرب للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وحل بديلا في الشوط الثاني.

وكتب منتخب المغرب التاريخ في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، حيث قام بإقصاء إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 0-0 في ملحمة كروية كان بطلها الدولي المخضرم ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني.

واكتسح المنتخب البرتغالي نظيره السويسري بنتيجة 6-1 في ليلة تاريخية ببطولة كأس العالم 2022، وكان النجم الأول في اللقاء اللاعب الشاب جونزالو راموس.