متحدث الخارجية يهنئ المغرب على التأهل للدور نصف النهائى بكأس العالم

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث الخارجية المصرية -فى تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر- "خالص التهانئ القلبية للمملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطنى المغربى، والتأهل التاريخى للدور نصف النهائى لكأس العالم لكرة القدم". وأطاح المغرب بالمنتخب البرتغالى من كأس العالم "قطر 2022" بعد فوزه بهدف نظيف فى مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائى؛ ليصبح "أسود الأطلس" أول منتخب عربى وإفريقى يصل إلى المربع الذهبى فى نهائيات كأس العالم.

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