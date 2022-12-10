محافظ الإسكندرية: مد فترة معرض «باب رزق 2» لذوى الهمم لمدة أسبوع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه تم تقرر مد المعرض الخيرى "باب رزق 2" المخصص لذوى الهمم والمقام بشاطئ المندرة المجانى لمدة أسبوع لينتهى يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، مؤكدا أن المعرض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم وتشجيع الحرف اليدوية والاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.





وأعرب الشريف - خلال تفقده للمعرض اليوم السبت - عن سعادته بتواجده مع ابنائه من ذوى الهمم، مؤكدا أن قرار مد المعرض يأتى فى إطار دعم وتشجيع جميع العارضين من ذوى الهمم. وأضاف محافظ الإسكندرية أن المعرض يشارك فيه أكثر من 156 عارضا من ذوى الهمم "قادرون باختلاف"، مؤكدا استمرار تنفيذ المعارض على شواطئ الإسكندرية فى إطار مبادرة "باب رزق" التى أطلقها فى ختام موسم الصيف 2022، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين للمشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأيام المشمسة فى موسم الشتاء. وأشاد الشريف، بالنجاح الذى حققه المعرض الخيرى "باب رزق1" الذى أقيم على شاطئ السرايا العام لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة.

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