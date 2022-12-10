افتتاح 3 محطات جديدة بالقطار الكهربائي الخفيف غدا الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أعلنت شركة " آر. أية. تي. بي" ديف للنقل كايرو الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف) عن افتتاح ثلاث محطات جديدة بقطار العاصمة وهم الروبيكي، حدائق العاصمة ومطار العاصمة، وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، حيث يمثل قطار العاصمة نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر.

وتم افتتاح المرحلة الأولى بإجمالي 11 محطة بالإضافة إلى محطة واحدة من المرحلة الثانية في 3 يوليو 2022 لينضم بذلك القطار الكهربائي الخفيف لمنظومة النقل النظيف بالقطارات الكهربائية فى مصر والتي تتكون من "الترام، مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف LRT، القطار الكهربائي السريع"، وتبلغ السرعة التصميمية 120 كم/ساعة، والتكلفة المالية 22 مليون دولار لكل كيلو متر، والطاقة الاستيعابية في الساعة من 20 – 40 ألف راكب/ساعة.