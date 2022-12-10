رسامة كاهن جديد بإيبارشية الوادى الجديد والواحات 

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، اليوم السبت، القداس الإلهى فى كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الداخلة، وشاركه الأنبا بموا أسقف السويس، وعدد من الآباء الكهنة، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الشماس ميلاد ماهر كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس مكاريوس.





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