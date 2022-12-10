افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - افتتح اليوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لأن افتتاح المعرض اليوم يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.

وقام كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية داخل المعرض وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية

وأشار المصيلحى إلى أن هذه الخطوة الهامة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض نيبو تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التى تعطى قيمة مضافة للمنتج كما انها تساعد على الترويج للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية والذى حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.

وأضاف المصيلحى أن معرض "نيبو" خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية كبرى ومنها الامارات والهند بالإضافة إلى ايطاليا التى لا يقتصر التعاون معها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.

وأضاف خلال فعاليات المعرض انه سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب، وتفقد المصيلحى كذلك مقر مصلحة الدمغة والموازين وكذلك مقر مصلحة الجمارك المصرية داخل اجنحة المعرض وقدم الشكر لكافة العاملين على جهودهم فى نجاح المعرض.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المعرض يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصرى، لافتاً إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضاً دولياً من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترى من أسواق الشرق والاوسط وإفريقيا.

وأوضح سمير أن هذه المشاركة الدولية الكبيرة مؤشر على استمرار تطور المنتج المصرى فى إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للدول العربية ودول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من ١٥ دولة، منها ٦ دول أفريقية و٧ دول آسيوية ودولتين من أوروبا، وذلك فى إطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات.