القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من جامعة الأزهر للمعامل الرئيسية لإدارة الحرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والبحثية، نظمت إدارة الحرب الكيميائية زيارة لوفد من كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر إلى المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومات فى مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والقياسات الإشعاعية والبيئية

وألقى اللواء أ ح عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة أوجه التحديث والتطوير للمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية بما يمكنها من مواكبة التطور العالمى فى المجالات التكنولوجية الحديثة وتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه .

فيما ألقى الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارة، مشيداً بالإمكانات والوسائل والأجهزة الحديثة التى يتم العمل بها بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية .

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل المعامل عبرت خلالها الطالبات عن تقديرهن لمنظومات التحاليل والقياسات المتطورة الموجودة بإدارة الحرب الكيميائية، فضلاً على مدى الإستفادة من تلك الزيارة بما يمكنهن من تطوير قدراتهن العلمية والبحثية فى مجالات دراستهن المختلفة.