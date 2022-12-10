جدة - نرمين السيد - منخفض القطارة هو منخفض ضخم يقع فى جمهورية مصر العربية فى الصحراء الغربية بمحافظة مطروح، يمتد من الشرق إلى الغرب، يقترب طرفه الشرقى من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز مميزات مشروع منخفض القطارة، حيث إنه مشروع لوجيستى لشق قناة بطول 80 كم، وتمتد من البحر المتوسط إلى منخفض القطارة، واندفاع المياه يكون واحدة من أكبر بحيرات المياه المالحة فى العالم. إنشاء توربينات عملاقة لتوليد طاقة نظيفة "كهرباء" من اندفاع المياه، ويعتمد المشروع على استغلال قوة الرياح لتوليد الكهرباء، ويُسهم فى تخفيف حدة الحرارة وخفض نسب التلوث، ويتضمن المشروع إقامة مدن وتجمعات صناعية واستغلال للظهير الصحراوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاقة نظيفة وفرص عمل.. مميزات مهمة لمنخفض القطارة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.