- 1/3
- 2/3
- 3/3
تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التى تسهم فى توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة
غير الشرعية بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة المستخدمة فى مجال تأمين الحدود المشتركة بين الجانبين، وكذلك التدريب على إحباط محاولات التسلل عبر الساحل.
وأكد اللواء أح عماد عبد القادر يمانى، قائد قوات حرس الحدود خلال متابعته للأنشطة التدريبية أهمية التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المصرية والسودانية فى مجال تأمين الحدود، مشيدًا بالأداء المتميز لكافة العناصر المشاركة بالتدريب.
يأتى التدريب المشترك "حارس الجنوب - 2" فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والسودانية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين فى مجال تأمين الحدود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار فعاليات التدريب المصرى السودانى «حارس الجنوب -2» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.