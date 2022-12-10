الصحة تنظم المؤتمر السنوي الرابع للمعامل المركزية لاستعراض أحدث الأساليب والتقنيات الفنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعامل المركزية، تحت شعار «نحو الصحة الواحدة»، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والذي تمتد فعالياته على مدار يومين.

يستعرض المؤتمر أحدث الأساليب والتقنيات الفنية في مجال التحاليل المعملية، ومتابعة الخطوات المستقبلية الخاصة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة المواطن المصري، بإتباع نهج صحي واعي ومتطور، ورفع المناعة المجتمعية.

ونيابةً عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس شرف المؤتمر – كلمته الافتتاحية- حيث توجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع الطب الوقائي، وعلى رأسهم الكوادر البشرية العاملة بالمعامل المركزية، نظرًا لجهودهم المبذولة لإنجاح المنظومة الصحية.

وأكد «قنديل»، أهمية المؤتمر في استعراض ونقل أحدث الأبحاث المعملية بمجال سلامة الأغذية والمياه، بالإضافة إلى دوره في نشر ثقافة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أهمية التشارك والتنسيق بين كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفقًا لاستراتيجية موحدة للاكتشاف المبكر للأوبئة والفيروسات، والتصدي لها سريعًا، حفاظا على صحة (الإنسان، الحيوان، النبات).

وأوضح أن المعامل المركزية هي أحد الأذرع الأساسية لنجاح المنظومة الصحية، والتي لعبت دورًا هامًا في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات المنوطة، مستعرضًا جهود المعامل وآليات العمل الحديثة المتبعة بمجال التنظيم والرقابة والمتابعة المستمرة، والترصد للأمراض الوبائية والمعدية، والتصدي لها، وذلك لضمان حماية صحة المواطن المصري من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والماء، الأمر الذي يساهم في الوصول إلى مجتمع صحي.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على مواكبة التطورات العالمية، وإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، في مختلف مجالات الصحة، وعلى رأسها دور المعامل، لذا يجري حاليًا إنشاء وتجهيز مجمع معامل مركزية جديد بمدينة بدر، على مساحة 33 ألف متر مربع، وتجهيزها وفقًا لأكواد البناء والمعايير العالمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة بمجال المعامل والتحاليل الطبية، كما أن وزارة الصحة والسكان، لا تدخر جهدًا في رفع كفاءة العمل بالقطاع الصحي، وذلك من خلال استمرار برامج التدريب للكوادر العاملة بالمعامل في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع «قنديل» أنه في ظل التوجه العالمي لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وقدرته على صياغة واقع وتنبؤات مستقبلية للأمراض، فقد عكفت الوزارة، على استقدام أحدث أنواع التكنولوجيا الخاصة بالتحاليل الطبية والعينات بمختلف أنواعها، للمساهمة في وضع توصيات لمتخذي القرار، من خلال بناء قاعدة بيانات قائمة على الدليل العلمي، وهو ما يساهم في إتخاذ قرارات واعية خلال أوقات الجوائح.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ورئيس المؤتمر، أن المعامل المركزية تلعب دورًا كبيرًا في تشخيص المرضى ومتابعتهم الدورية، الأمر الذي يكون له دور في التصدي السريع للأمراض المعدية والأوبئة ومنع انتشارها بين المواطنين، كما أشارت إلى جهود الوزارة، في استمرار رفع كفاءة وجودة العمل بمعامل (الأغذية، المياه، حديثي الولادة، الترصد، المشتركة) على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن، لافتة إلى أن المؤتمر، يضم 8 جلسات ومحاضرات نظرية، تشمل (الذكاء الاصطناعي خطوة نحو المستقبل بمجال الصحة، غذاء صحي يؤدي لحية صحية، الأهمية الصحية للتغذية والمياه).