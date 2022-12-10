قنصلية مصر العامة في مرسيليا تشارك في مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - شاركت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مارسيليا في مراسم التوقيع على إتفاقية الشراكة الثلاثية بين كل من جامعة الإسكندرية، وجامعة كورسيكا، والمنظمة الفرنسية غير الحكوميةHorizons Solidarites، حيث سيتم بمقتضى هذه الإتفاقية البدء في تنفيذ مشروع "قطب الاقتصاد الدائري"، الذي سيتضمن تركيب معمل متخصص في إدارة النفايات وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية "Fab Lab" في جامعة الإسكندرية، وتساهم جامعة كورسيكا ومنطقة الجنوب الفرنسي Provence -Alpes-Côte d’Azur في تمويل هذا المشروع.

جاء توقيع هذه الإتفاقية على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر Mediterranee du Futur الذي عقد بمدينة مارسيليا يومي 5 و6 ديسمبر 2022، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتور/ عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ومن الجانب الفرنسي الدكتور/ دومينيك فيديريتشي، رئيس جامعة كورسيكا، والدكتور/ روبرت أندري، رئيس منظمة Horizons Solidarites.

يكتسب هذا المشروع أهمية خاصة بإعتباره أحد أوجه التعاون في مجال المحافظة على البيئة، وتعزيز التعاون بين الجنوب الفرنسي ومحافظة الإسكندرية، خاصة في ضوء ما سيوفره من إمكانات للتعاون الهندسي والطلابي مع المؤسسات العاملة في مجال تدوير النفايات البلاستيكية، وتعزيز مفهوم الإقتصاد الدائري، فضلاً عما سيتيحه من فرص لتبادل الخبرات مع منطقة الجنوب الفرنسي، لاسيما وأن جامعة كورسيكا كان لها تجربة رائدة في مجال هذه المعامل المتخصصة في إدارة النفايات "Fab Lab".

من جانبها، أشارت القنصل العام في مرسيليا هايدي سري إلى أن مشروع قطب الإقتصاد الدائرى يتكامل مع جهود محافظة الإسكندرية والدولة المصرية بصفة عامة لتعزيز مفهوم الإقتصاد الدائري، وتوعية المواطن بأهمية دوره في الحفاظ على البيئة، والحد من إستخدام المواد البلاستيكية أحادية الإستخدام، فضلاً عن إستبدال البلاستيك بمواد صديقة للبيئة.