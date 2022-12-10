شيخ الأزهر ينعى الناقد الأدبى صلاح فضل

جدة - نرمين السيد - وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولمجمع اللغة العربية بالقاهرة رئيسا وأعضاء، سائلًا المولى - عز وجل - له الرحمة والمغفرة، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

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