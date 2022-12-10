الدكتور سميح عامر مستشارا لوزير الصحة لملف السياحة الصحية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا، بتكليف الدكتور سميح أحمد عبدالرحمن عامر الأستاذ المتفرغ فى جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العينى، للعمل مستشارا للوزير فى ملف السياحة الصحية، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر 2022 والخاص بالسياحة الصحية،





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