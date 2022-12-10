استخراج هاتف محمول من معدة شاب بطنطا

جدة - نرمين السيد - وأشاد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، بمهارة وكفاءة الفريق الجراحى الذى تدخل فى الوقت المناسب لإنقاذ المريض، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل جاهزيتها لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمريض حتى تماثله للشفاء.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة طنطا الدكتور أحمد غنيم أن مستشفى الطوارئ الجامعى استقبل شابا، فى حالة حرجة جدا بعد ابتلاعه هاتفا محمولا عن طريق الخطأ منذ أكثر من شهرين، واستقر فى المعدة وبداية الأثنى عشر؛ مما شكل تهديدا كبيرا على حياته بسبب حالة من القيء المستمر والانتفاخ بالبطن مع تيبس كامل فى عضلات البطن مع احتمالات حدوث النزيف الداخلى أو الانسداد المعدى أو المعوى؛ مما استدعى التدخل السريع من الفريق الطبى المتواجد بالمستشفى الجامعى بإجراء منظار علاجى بدون أى تدخل جراحى.

ونجح الفريق الطبى فى إنقاذ حياة المريض واستخراج الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن عملية استخراج الهاتف المحمول استغرقت ساعة كاملة.