وزير الصناعة: المعرض الدولى للذهب فرصة للوقوف على أحدث التصميمات

جدة - نرمين السيد - قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو"، يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصرى.





جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضاً دولياً من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترى من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح سمير أن هذه المشاركة الدولية الكبيرة مؤشر على استمرار تطور المنتج المصرى فى إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محور إنتاجى وتصديرى رئيسى للدول العربية ودول القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.

ومن جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح المعرض اليوم يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الهامة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض "نيبو" تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التى تعطى قيمة مضافة للمنتج كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية والذى حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.

وأضاف المصيلحى أن معرض "نيبو" خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية كبرى ومنها الإمارات والهند بالإضافة إلى إيطاليا التى لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.

وأوضح خلال فاعليات المعرض أنه سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب، وتفقد المصيلحى كذلك مقر مصلحة الدمغة والموازين وكذلك مقر مصلحة الجمارك المصرية داخل أجنحة المعرض وقدم الشكر لكافة العاملين على جهودهم فى نجاح المعرض.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من 15 دولة منها 6 دول إفريقية و7 دول آسيوية ودولتين من أوروبا، وذلك فى إطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات.