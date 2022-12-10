السيدة انتصار السيسي: تعزيز مسيرة حقوق الإنسان مهمتنا جميعا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - أكدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان يذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مجتمعنا، فهى مهمتنا جميعا.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي -: "يحتفل العالم اليوم، بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجتمعنا، فهي مهمتنا جميعا، وهو ما أراه يتم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية، التي تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".