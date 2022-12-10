مساعي السفارة المصرية في موسكو للترويج للسياحة الروسية إلى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - في إطار الجهود الترويجية للسياحة الروسية لمصر، نظم السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، حواراً تفاعلياً لممثلي كبرى شركات السياحة الروسية، بمشاركة السيد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة الذي شارك عبر الڤيديو كونفرنس، وبحضور ممثلي شركة مصر للطيران في موسكو.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على ما تمثله السياحة الروسية من أهمية للسوق السياحية المصرية، مستعرضاً الجهود التي أعادت السياحة الروسية إلى معدلات مرتفعة بالفعل، والخطوات المطلوبة لزيادتها بشكل أكبر، وكذا جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية بما في ذلك المقاصد التاريخية والثقافية.

وقد استعرض السيد عمرو القاضي سياسة مصر السياحية خلال المرحلة القادمة تشجيعاً لشركات السياحة الروسية على مزيد من الانخراط في سوق السياحة المصرية، وناقش المشاركون تطلعاتهم ورؤيتهم لما يمكن القيام به من أجل تعزيز عملية تدفق السائحين الروس إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات السياحة الروسية على ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة ومفضلة لدى السائح الروسي في مختلف الأقاليم الروسية، مشيرين إلى الإمكانات الكبيرة للسوق السياحي المصري وقدرته على اجتذاب المزيد من السائحين الروس، ومشيدين بما يحظى به السائحون الروس من تجربة سياحية متميزة في مصر.