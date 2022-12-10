قنصلية مصر بمرسيليا تشارك فى التوقيع على مشروع قطب الاقتصاد الدائرى

جدة - نرمين السيد - شاركت القنصلية المصرية بمارسيليا، فى مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة الثلاثية بين كل من جامعة الإسكندرية، وجامعة كورسيكا، والمنظمة الفرنسية غير الحكوميةHorizons Solidarites.





وسيتم بمقتضى الاتفاقية البدء فى تنفيذ مشروع "قطب الاقتصاد الدائرى"، الذى سيتضمن تركيب معمل متخصص فى إدارة النفايات وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية "Fab Lab" فى جامعة الإسكندرية، وتساهم جامعة كورسيكا ومنطقة الجنوب الفرنسى Provence -Alpes-Côte d’Azur فى تمويل هذا المشروع.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر Mediterranee du Futur الذى عقد بمدينة مارسيليا يومى 5 و6 ديسمبر 2022، ووقع عليها من الجانب المصرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ومن الجانب الفرنسى الدكتور دومينيك فيديريتشى، رئيس جامعة كورسيكا، والدكتور روبرت أندرى، رئيس منظمة Horizons Solidarites.

يكتسب هذا المشروع أهمية باعتباره أحد أوجه التعاون فى مجال المحافظة على البيئة، وتعزيز التعاون بين الجنوب الفرنسى ومحافظة الإسكندرية، خصوصا فى ضوء ما سيوفره من إمكانات للتعاون الهندسى والطلابى مع المؤسسات العاملة فى مجال تدوير النفايات البلاستيكية، وتعزيز مفهوم الإقتصاد الدائرى، فضلا عما سيتيحه من فرص لتبادل الخبرات مع منطقة الجنوب الفرنسى، لا سيما وأن جامعة كورسيكا كان لها تجربة رائدة فى مجال هذه المعامل المتخصصة فى إدارة النفايات "Fab Lab".

من جانبها، أشارت القنصل العام فى مرسيليا هايدى سرى إلى أن مشروع قطب الاقتصاد الدائرى يتكامل مع جهود محافظة الإسكندرية والدولة المصرية بصفة عامة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائرى، وتوعية المواطن بأهمية دوره فى الحفاظ على البيئة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، فضلا عن استبدال البلاستيك بمواد صديقة للبيئة.