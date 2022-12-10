رئيس الوزراء من السويس: نحتاج إلى وقفة لمواجهة الزيادة السكانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك جهد يبذل في كل ربوع مصر، متابعا: "أكيد متابعين حجم الشغل اللى بتحاول أن الدولة المصرية تسابق بيه الزمن لتعويض عشرات السنين من الإهمال والتدهور.. لكن بمنتهي الأمانة لازم في نفس الوقت يقابله نوع من التخطيط للزيادة السكانية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مجمع السويس الطبي: "حجم الضغط الهائل على الدولة المصرية النهارده.. مع كل سنة عدد ليس بالقليل للخدمات.. عبء مفيش دول متقدمة غنية تستطيع التعامل معاه.. لازم وقفة حتى لو لفترة زمنية بينية.. يبقي نوع من التخطيط والإعلان.. خطة واضحة لخفض الزيادة السكانية".

وتابع رئيس الوزراء: "الحكومة تعمل على تعويض فترة سابقة حصل فيه احتياج لخدمات وبنية أساسية وفرص عمل.. لو قدرنا خفض الزيادة السكانية برقم جيد ده يخفف العبء على الدولة.. لتعويض المطلوب من الماضي.. نعمل على تقليل الفجوة المتراكمة منذ 40 و50 سنة.. ونحقق التوازن والمواطن يشعر أن الدولة في مكان تاني خالص.. هذا الموضوع شديد الأهمية ونحتاج للعمل يد بيد في ظل الأزمات العالمية".