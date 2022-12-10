رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة ٢٤ أكتوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة ٢٤ أكتوبر المطورة بحي فيصل بالسويس.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول هذه المحال التي تسمى "محال السوق الجديد"، حيث تمت الاشارة الى ان عددها 60 محلاً، بديلة للمحال العشوائية في سور نادي شباب مصر.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع شاغلي هذه المحال في مختلف التخصصات، والمجالات التي تخدم الأهالى وتلبي متطلباتهم، وسألهم عن اثر هذه النقلة الحضارية بتواجدهم في محال حديثة بدلاً من المحال القديمة، حيث أشادوا بهذه الخطوة التى أسهمت فى نقلة حضارية بالمنطقة.