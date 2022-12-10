رئيس الوزراء يتفقد مشروع المجمع الطبي الشامل بالسويس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - مدبولي يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الصرح الطبي في ضوء التوقيتات الزمنية المحددة لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة بأعلى مستوى

وزير الصحة والسكان: المشروع يتضمن تنفيذ مجمع طبي متكامل يضم ٤٢٧ سريراً .. ونسبة التنفيذ الاجمالية تصل إلى نحو 90٪

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة السويس بصحبة عدد من الوزراء، والمحافظ، والمسئولين؛ حيث تفقد مشروع المجمع الطبي الشامل، بحي فيصل، بمدينة السويس، والذي يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان، ضمن المبادرة الرئاسية للتأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الاسراع بتنفيذ هذا الصرح الطبي في ضوء التوقيتات الزمنية المحددة، ليبدأ العمل والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وعدد من المحافظات المجاورة، بأعلى مستوى.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة للتعرف على مكونات مشروع المجمع الطبي بالسويس، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ مجمع طبي متكامل، بإجمالي ٤٢٧ سريراً، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الاجمالية تصل إلى نحو 90٪.

وأضاف الوزير أن المشروع يشمل تنفيذ مبنى المجمع الرئيسي، من طابق أرضي يضم قسم الطوارئ، والجراحات البسيطة، والمعمل، والصيدلية، وغرفة العزل، وغرفة الفحص والفرز، وقسم التعقيم، والمشرحة، والمغسلة، وقاعة المؤتمرات، وقسم الأشعة.

ونوه "عبد الغفار" إلى أن المبنى الرئيسي يضم ٣ أدوار علوية، حيث يتضمن الطابق الأول، قسم العلاج الطبيعي، وقسم المعامل، وبنك الدم، وقسم المناظير، وقسم الإقامة، وقسم الولادة وقسم العناية الفائقة لحديثي الولادة، وقسم الغسيل الكلوي، ووحدة الحروق، وبها ٤ غرف عناية مركزة، و ٣ غرف عزل، وغرفة تحضير وإفاقة.

وأضاف أن الطابق الثاني من المبنى الرئيسي للمجمع الطبي يضم قسم الإقامة بسعة ١٠٤ غرف مرضى، و ١٦ غرفة عزل، ويضم الطابق الثالث قسم العناية المركزة الجراحية وغرفتي عزل، وقسم العمليات ويضم ١٢ غرفة عمليات، وغرفة تحضير وافاقة، وقسم القسطرة ويضم ٤ عيادات، وغرفة تحضير وإفاقة، ثم قسم العناية بالقلب، وبه ٣ غرف عزل، وقسم العناية المركزة لطب الأطفال.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يشمل كذلك تنفيذ مبنى العيادات الخارجية من طابق أرضي، و ٣ أدوار علوية، حيث سيضم المبنى نحو ٦٤ عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك قسم الأشعة، والصيدلية، ومكاتب إدارية، كما يتم تنفيذ سكن الأطباء، بسعة ٦ استراحات دوبليكس، وقسم التمريض بسعة أكثر من٤٠ غرفة إقامة.