رئيس الوزراء يشهد افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة السويس، حيث شهد ومرافقوه من الوزراء ومحافظ السويس، افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير، بحي الأربعين، بمدينة السويس.

وقام رئيس الوزراء بجولة للتعرف على أعمال تطوير المحطة، حيث استمع إلى شرح من المهندس وائل البلتاجي، رئيس مجلس ادارة شركة "ابكون" المنفذة للمشروع، الذي أوضح أن المحطة تم إنشاؤها عام ٢٠٠٥، وتخدم حاليا نحو ١٣٠ ألف نسمة.

وأشار البلتاجي إلى أنه فيما يتعلق بمواصفات المحطة، فإن قُطر المجمع الكلي الداخل إلى المحطة ١٢٠٠ مم، وقطر خط الطرد ١٠٠٠ مم بطول ٢٣٦٠ متراً، وتعد المحطة نقطة مصب لكل من محطات: الأربعين، وكفر حمودة، وتل القلزم، وعمر بن الخطاب، بجانب شبكات الصرف بمناطق: العبور، وكفر احمد عبده، والمدينة الصناعية، والزراير، والملاحة الجديدة، وحي الكويت.

وأوضح رئيس الشركة المنفذة أنه تم في إطار تطوير المحطة، زيادة قدرتها من ٤٥ ألف م٣/ يوم إلى ٥٨ ألف م٣/يوم، من خلال زيادة قدرة الطلمبات من ٢٧٠ لتر/ ثانية، إلى ٣٥٠ لتر/ ث، لافتًا إلى أن تكلفة التطوير بلغت نحو ٥٠ مليون جنيه.

وستتولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناة الاشراف على أعمال التشغيل للمحطة.