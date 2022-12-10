رئيس الوزراء يواصل متابعة مشروعات التطوير العمراني القائم بمحافظة السويس بتفقد منطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - الأهالي يُثمنون الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين حياتهم .. ومدبولي يطلب منهم الحفاظ على ما تحقق ليظل مظهراً حضارياً مميزاً

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة مشروعات التطوير العمراني القائم بمحافظة السويس، حيث تفقد ومرافقوه منطقة مساكن اللوكس والغريب، بحي السويس.

واستمع مدبولي إلى شرح من العميد/ إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، الذي أشار إلى أن المشروع يضم ٥٧ عمارة سكنية؛ حيث شملت أعمال التطوير دهان الواجهات، وتغيير وسائل الصرف الصحى، وتغيير مواسير المياه، وتركيب صرف المطر، وتركيب صرف التكييفات، وأرصفة الانترلوك، ورصف بعض المحاور القديمة.

وحرص رئيس الوزراء على الاستماع إلى السكان القاطنين في المنطقة؛ للتعرف على رأيهم في أعمال التطوير، وما ينقصهم، وكيف ساهم التطوير في تغيير حياتهم، حيث أشاد عدد من الأهالي باعمال التطوير، وثمنوا الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين حياتهم.

من جانبه، أكد لهم رئيس الوزراء أن القادم سيكون أفضل فيما يخص التطوير والتحديث، وطلب منهم الحفاظ على ما تم تنفيذه وما تحقق من تطوير، ليظل دائماً مظهراً حضارياً مميزاً.