اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم 10-12-2022 حتى 29-12-2022 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعى بين النزلاء والزائرين.





يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. كما يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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