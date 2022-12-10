شحاته: مصر حريصة على الحوار بين جميع الشركاء الاجتماعيين

جدة - نرمين السيد - وقال شحاته، فى كلمة له اليوم، فى مؤتمر دولى نظمته النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، بشرم الشيخ ، وحضره محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ولفيف من رؤساء مجالس إدارات الشركات، وممثلين عن منظمات نقابية مصرية وعربية ودولية، أن مصر التى وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية، جميعها تعتمد على الحوار الاجتماعى، تعزيز علاقات العمل، بيئة العمل الآمنة والنظيفة.

وبدأ الوزير شحاته كلمته بالترحيب بالحضور قائلا: "إن هذا المؤتمر، يتزامن مع وقائع حية حدثت على أرض الواقع، تُبرهن على حرص الدولة المصرية على الحوار الاجتماعى بين جميع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف والنوايا المشتركة فى الداخل والخارج، من أجل استقرار وإنتاج يخدم التنمية، فى جمهورية جديدة يعيش فيها الجميع بشكل لائق وكريم".

واضاف: "ولعل استضافة مدينة السلام "شرم الشيخ" منذ أيام قليلة قمة المناخ العالمية كانت دليل عملى على الحوار بين الشركاء الاجتماعيين حول العالم لإنقاذ الكوكب من التلوث، ونرى فى هذا المؤتمر مناسبة كى نؤكد أن هذا الحدث العالمى بمثابة قاطرة لرفع الوعى البيئى فى العالم، والحفاظ على الممارسات البيئية السليمة، كما أنه دليل قوة وريادة الدولة المصرية فى رسالتها إلى العالم، رغم التحديات التى يمر بها هذا العالم أجمع".

وأوضح شحاته: "وفى مجال العمل نحرص دائما على الحوار الاجتماعى، فى إطار "الثلاثية" المُمثلة فى كل هيئات المنظمات العربية والدولية ذات الشأن وهى "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.. فعلى المستوى الدولى وقعت مصر على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1919، وكانت ولا زالت التشريعات والقوانين والقرارات المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، خصوصا احترام كل معايير العمل الدولية، إيماناً من الدولة بأهمية الحوار الاجتماعى، والاستقرار فى مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة".

وقال الوزير: "ومحلياً، فإن سياسة الدولة المصرية تؤكد وتبرهن فى كل الأوقات أنها تؤمن بأن توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة، هو السبيل الحقيقى لتحقيق التنمية الشاملة، فالدستور المصرى تناول الحق فى العمل وأعلى من شأنه، وأن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها فى مجال العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، حيث أعدته لجنة ثلاثية فى إطار حوار مجتمعى حقيقى، ضمت أيضا تلك "اللجنة" ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعى الموسع.. كما أننا مستمرون فى السير قدماً باتجاه تعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادى المفاوضة الجماعية، وتحقيق التوزان فى التعامل مع كل الأطراف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحوار الاجتماعى الحالى فى مجلس النواب بشأن تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل فلسفة جديدة تعتمد على الحوار المجتمعى، مفادها إحداث التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث تستحدث هذه التعديلات الجديدة على قانون العمل، العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضى، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والتشجيع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.. كما أنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر ولائحته التنفيذية الذى يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وكلها تشريعات أساسها الحوار الاجتماعى موضوع هذا المؤتمر الكريم".

فى ختام كلمته قال الوزير: "نؤكد على أن حوارنا الاجتماعى معكم مستمر، ومتواصل بصدق، ومصداقية، ومع كل شركائنا الاجتماعيين من منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية من أجل عالم عمل يتسع فيه الحوار للجميع، وبهذه المناسبة ندعو الجميع إلى العمل، ثم العمل، ثم العمل، لنواصل بناء هذا الوطن".

جدير بالذكر أنه من أبرز الشخصيات التى شاركت فى المؤتمر خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، نيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمحاسب محمد السيسى، العضو المتفرغ للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس أحمد عرفة، رئيس شركة مياه مدن شمال وجنوب سيناء.