محافظة القاهرة تعقد حلقة نقاشية للإجابة عن استفسارات منظومة تراخيص المحال

جدة - نرمين السيد - وشدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الذى سيبدأ غدًا الأحد بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة انتهت من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية جميع أحياء القاهرة، ولتقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وسيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

شارك فى الحلقة النقاشية المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبرهيم عوض السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد الحجاوى مدير مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، ومشرفى عام مراكز إصدار رخص المحال العامة بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات.