اليوم العالمى.. الجمهورية الجديدة دولة حقوق إنسان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويشدّد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ديباجته على "الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم". وأسست الدولة المصرية للجمهورية الجديدة على أن تكون دولة حقوق إنسان، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تضع مصر على أبواب مرحلة جديدة تمهد الطريق لديمقراطية حقيقية ومساحات واضحة للحوار الوطنى، وتضع قواعد واضحة ومحددة حول مستقبل حقوق الإنسان.



واتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات فى هذا الشأن منها إلغاء مد حالة الطوارئ، إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وبدر، إلى جانب تحسين ظروف المحتجزين وإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم فى المجتمع.

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