اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. التحالف الوطنى يؤكد الأهداف التنموية والأهلية

جدة - نرمين السيد - كما أكد التحالف، فى بيان عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، دعمه الكامل لأنشطة مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمة الطبية الكاملة وتوفير المواد الغذائية والكساء وتوفير مسكن ملائم، والمشروعات التنموية لكل فرد فى كل مكان، دون تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطنى أو العرقى أو الدين أو اللغة أو أى وضع آخر.
وتابع: "من خلال متطوعى كيانات التحالف الوطنى استطاعت مؤسسات المجتمع المدنى الوصول إلى أكثر القرى والنجوع الأشد احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الشامل لهم وفقًا لخطة تنفيذية تم وضعها تهدف لخدمة الفئات الأولى بالرعاية".
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