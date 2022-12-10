التحالف الوطني للعمل الأهلي يؤكد على الأهداف التنموية التي تخدم حقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في اليوم العالمي لحقوق الانسان على الأهداف التنموية والأهلية التي تُخدم علي حقوق الإنسان، ودعمه الكامل لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الخدمة الطبية الكاملة وتوفير المواد الغذائية والكساء وتوفير مسكن ملائم، والمشروعات التنموية لكل فرد في كل مكان، دون تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وأضاف التحالف الوطنى أنه من خلال متطوعي كيانات التحالف استطاعت مؤسسات المجتمع المدني الوصول إلى أكثر القري والنجوع الأشد احتياجًا علي مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الشامل لهم وفقًا لخطة تنفيذية تم وضعها تهدف لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.