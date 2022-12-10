التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة 11 من «ستر وعافية» بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانًا من التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.

يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى والصحة الانجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعى للأطفال.

و تتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى.

شارك فى القافلة من التحالف: (جمعية رعاية مرضى الكبد - جمعية مصطفى محمود - صناع الخير - راعى مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصرى – مؤسسة العربى لتنمية المجتمع - مصر الخير - جمعية رسالة) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى).

كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتى جاءت تحت شعار "ستر وعافية1 " وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية 2 " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالى قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة. وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5"قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أما قافلة"ستر وعافية 6" فخدمت أهالى قرى غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والقافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا.