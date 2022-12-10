البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والملاك بوسط الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صورًا تذكارية أمام اللوحة ومعه الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية.

توجه بعدها قداسته إلى الكنيسة لبدء صلوات التدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل، والمذبح البحرى على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس، والمذبح القبلى على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم. ودُشِنت كذلك أيقونة البانطوكراطور (ضابط الكل)، وأيضًا دُشِن الأيكونوستات (حامل الأيقونات) وباقى أيقونات الكنيسة.

كما تم تدشين مذبح على اسم الشهيد مارجرجس فى الكنيسة الموجودة بالطابق السفلى.

وعقب صلاة الصلح تمم قداسته صلوات طقس سيامة احد شمامسة الكنيسة فى رتبة الدياكون (الشماس الكامل) باسم الدياكون أبرآم.

وأشار قداسة البابا فى عظة القداس إلى أن شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور السنة القبطية، وبه 4 ملامح نستعد بها لاستقبال السيد المسيح مولودًا، وهى: القراءات الإنجيلية فى الكنيسة، تقرأ الكنيسة الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا البشير عبر آحاد شهر كيهك الأربعة، لأن به أحداث هامة تُمثل ملخص لحياة البشرية كلها، منذ سقوط آدم وحواء، وخروجهم من الجنة بوعد لمجىء مَنْ سيسحق رأس الحية، فظلت البشرية منتظرة مجئ المخلّص.

وتضم "الصوم الحقيقى": الاستعداد كما صام موسى النبى قبل استلام لوحى الشريعة، والصوم هو لتغيير الحياة والذهن والقلب والفكر، و"التسبيح القلبى": الاستعداد بالتسبيح والمدائح الشعبية، "قلبى ولسانى يسبحان الثالوث"، لأن اللسان ينقل من العقل إلى القلب المشاعر، والتى تخرج فى صورة نغمات حلوة، لأن التسبيح هو بهجة الكنيسة.

وتشمل المراجعة الحياتية" يستعد الإنسان بمراجعة النفس والسلوك، وبماذا اكتسب من فضائل وماذا ترك من ضعفات كمكسب، وماذا سقط فيه كخسارة، ويبدأ السنة الجديدة بقلب جديد.

وشارك فى الصلوات الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم أصحاب النيافة الأنبا باڤلى "قطاع المنتزه" والأنبا إيلاريون "قطاع غرب" والأنبا هرمينا "قطاع شرق" والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء كهنة الإسكندرية، وشعب المنطقة الذين امتلأت بهم جنبات الكنيسة وخارجها.