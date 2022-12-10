أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج متدربين من إفريقيا ودول الكومنولث

جدة - نرمين السيد - احتفلت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج الدورتين التدريبيتن أرقام (340- 341) لـ82 متدربا من الكوادر الأمنية الإفريقية، والدورة التدريبية رقم 374 لـ19 متدربا من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث.





وجاءت الدورات فى مجالات تنمية مهارات القيادات الأمنية، والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار، وحراسة الشخصيات وتأمين المنشأت المهمة، وشارك فيها 101 متدرب يمثلون 24 دولة إفريقية و5 دول كومنولث خلال الفترة من 29/ 10 حتى 8/12/ 2022.



ونقل لهم رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمة ألقاها، تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامهالبالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أكد السفيرالأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الإفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.