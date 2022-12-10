الحجار لأئمة تشاد: جماعات التطرف تفتقر لتحصيل العلم من مصادره الصحيحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - عقد بمقر المنظمة العربية لخريجي الأزهر، محاضرة علمية قدمها د أيمن الحجار - باحث بهيئة كبار العلماء، لمتدربي تشاد تحت عنوان (الأحاديث التي فهمت خطئا والتي شوهتها التيارات المتشددة) ضمن الدورة التدريبية العلمية المكثفة لأئمة تشاد بالتعاون مع أكاديمية الأزهر الشريف العالمية للتدريب.

أشار الدكتور الحجار إلى أن التيارات المتشددة اعتمدت على النصوص القرآنية والأحاديث التي قاموا بتفسيرها وفق ميولهم ومرادهم مما جعل الأمر يلتبس على بعض الأشخاص.

وأوضح الدكتور الحجار أمثلة لفهوم هؤلاء الجماعت المضللة وتفسيراتهم الخاطئة التي شوهت المعنى والهدف الأساسي للنصوص الشرعية مثل بيانه بالشرح المفصل لحديث ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) وفسر هذا الحديث وأنه قد نزل بعد آية (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر) مشيرا أن الحديث يحتاج إلى فهم بعض اللغويات الهامة التى يحتكم اليها المفسرون العدول مثل "أقاتل" فقال إنها تدل على المشاركة ولا تدل على ابتداء الفعل. و"ال" في كلمة "الناس" تدل على العهد وليس الجنس بمعنى أنه أُمر أن يقاتل الكفار الذين قاموا بمعارضة دعوة الإسلام فقط وليس جميع الكفار.

وأكد على أن هذه الجماعات تفتقر لاتخاذ العلم من مصادره الصحيحة ويحكمون أهوائهم وتفسيراتهم الخاطئة ويزيدون الأمور سوءا لأنهم يبتعدون عن المقاصد الشرعية للدين الإسلامي ويشوهون بذلك صورته مما ينتج عن أفكارهم الخراب والتدمير في المجتمعات.