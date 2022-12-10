رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بتطوير 35 منطقة سكنية في السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة السويس معروفة بتاريخها وتتميز بموضوع المدن السكانية التي أنشأتها الدولة بعد حرب 73 أو ما قبل عام 1973، متابعا: "مشكلة هذه المناطق لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها.. فيه اللى بقاله 40 سنة وتهالك شديد للبنية الأساسية وشبكة الشوارع والعمارات السكانية نفسها".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من مجمع السويس الطبي: "كان فيه 35 مدينة سكنية ولما محافظ السويس عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب التطوير، كان توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير هذه المناطق بصورة فورية بهدف تحسين جودة الحياة لكل الأهالي في هذه المناطق.. وتفقدنا نموذجين أو 3 بعد التطوير.. و17 منطقة اكتملت وتنتهي أعمالها خلال الشهور المقبلة.. والـ 18 منطقة الباقيين تم إجراء لقاء مع المحافظ للبدء فورا وتم تخصيص مبلغ مالي للتطوير والتنمية مع بعض المناطق الأخرى.. خاصة المناطق العشوائية من أجل بناء حي سكني ملائم ونقل سكان هذه المناطق إلى المناطق".