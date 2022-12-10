رئيس الوزراء: الدولة لا تدخر جهداً فى تطوير العمل الإداري لتحسين جودة الخدمات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - في إطار زيارته إلى محافظة السويس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، والتقنيات المتواجدة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في ملف تطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن "المواطن" هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.

وأشار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إلى أن المبنى الجديد لديوان عام المحافظة، جاء في إطار تطوير بيئة العمل، والآليات المستخدمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن السويسي.

وأوضح المحافظ أن المبنى الجديد تضمن اضافة أدوار جديدة، بما لا يتعارض مع كود ارتفاعات المباني بالمنطقة، والتي أتاحت إقامة قاعة متعددة الأغراض تصلح للاجتماعات والمؤتمرات ومختلف الفعاليات، وكذا قاعة لكبار الزوار، ومكتب المحافظ، وعدد من الإدارات، ذلك إلى جانب تطوير الواجهات وانشاء سور لمباني المحافظة.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المركز التكنولوجى المطور بديوان عام المحافظة، حيث أكد على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم في فصل المواطن عن الحي تماما وتقدم كافة الخدمات له.