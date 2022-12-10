رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى الطب الرياضي بالسويس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - وزير الشباب والرياضة: نستهدف تنفيذ صرح طبي متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي لمختلف الفئات المستهدفة في المجال الرياضي

خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء مستشفى الطب الرياضي بحي السويس.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن هذا المشروع يستهدف تنفيذ صرح طبي متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي لمختلف الفئات المستهدفة في المجال الرياضي.

من جانبه أوضح السيد/ محمد سعد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن المشروع يشمل تنفيذ مستشفى عبارة عن دورين أرضي وطابق أول علوي، على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٢٥٠٠ متر، بتصميم يضم حديقة كبيرة، ومواقف للسيارات، ومساحات تسمح بدخول سيارات الإسعاف لسرعة استقبال الحالات.

وأضاف المسئول أن مستشفى الطب الرياضي بالسويس ستضم قسماً للعلاج الطبيعي، يتضمن غرفة للعلاج بالتبريد، وأخرى للعلاج بالتسخين، وثالثة للعلاج المغناطيسي، ورابعة للعلاج الكهربائي، ثم غرفة الجاكوزي للعلاج المائي، وكذا مدخل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما لفت إلى أن المستشفى ستضم كذلك معملاً، وعيادات لتخصصات العظام، والصدر، والأسنان، والرمد، والباطنة والقلب، والأنف والأذن والحنجرة، وغرفة للتجبير، إلى جانب غرف للأشعة بأنواعها المقطعية، والسونار، وكذا غرف للعناية المركزة مجهزة بعدد ٩ أسرّة و٣غرف إقامة للمرضى بسعة ٩ أسرّة، وأيضا غرف إقامة للأطباء والتمريض.