مدبولى: مجمع السويس الطبى سيكون على غرار قصر العينى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، على هامش زيارته للسويس، اليوم السبت، أن مجمع السويس الطبى سيكون على غرار قصر العينى بالقاهرة ومستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات عين شمس، متابعا: "قوام المستشفى 425 غرفة منها أكثر من 110 غرف عناية مركزة و16 غرفة عمليات، و65 جهازا لغسيل الكلى".

وأوضح أن مجمع السويس الطبى لن يخدم السويس فقط ولكن محافظات القناة بالكامل، ولأول مرة سيكون هناك تدخلات لجراحات دقيقة مثل القلب والمخ والأعصاب.

وأشار إلى أنه من المفترض افتتاح المركز فى النصف الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن الأعمال الإنشائية تم بشكل كامل.