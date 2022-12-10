رئيس الوزراء يتفقد منطقة مساكن ناصر بالسويس ويستجيب لطلب مواطن (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم السبت، منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير العمرانى القائم التى تشهدها المحافظة، ضمن مشروع متكامل للتطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس، والذى لا يقتصر على تطوير العمران القائم إنشائيا، بل وتنفيذ محال تجارية حضارية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.





وأكد رئيس الوزراء، على أهمية مشروعات تطوير العمران فى تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم. واستمع مدبولى، إلى شرح حول أعمال التطوير بمنطقة مساكن ناصر بالملاحة، وأوضحت المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس، أن المنطقة تقع بنطاق حى السويس، وتضم 17 عمارة سكنية على مسطح 30000م2، وشملت أعمال التطوير تنفيذ دهان الواجهات، وتغيير وسائل الصرف الصحى، وتغيير وسائل تغذية المياه، وتطوير وتجميل وزراعة مسطحات خضراء. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات القائمة، وأكد عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه تم التأكد من ذلك من قبل جميع الجهات المعنية والمختصة. ووجه رئيس الوزراء، بأهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بالمساكن. والتقى رئيس الوزراء رجلا مسنا، خلال جولته لتفقد أعمال التطوير، وتوجه بالشكر مثنيا على أعمال التطوير، التى تمت فى المساكن بالمنطقة، وطلب تطوير السلالم بالعمارة التى يقطنها، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بمسألة سلالم جميع العمارات بالمنطقة لمراعاة كبار السن، وطلب المُسن التقاط صورة مع رئيس الوزراء الذى رحب بذلك.

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