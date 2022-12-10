مدبولى: 17 منطقة بالسويس جارى الانتهاء من تطويرها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد العديد من المشروعات فى مدينة السويس، مؤكدا أن السويس مدينة معروفة بتاريخها وتتميز بالمدن السكنية التى أنشأتها الدولة قبل وبعد حرب 1973، ومشكلة هذه المنازل أنها لم تمسها يد التطوير.





وأضاف مدبولى، على هامش زيارته للسويس، اليوم السبت، أن البنية الأساسية للمنازل تهالكت، متابعا: "كان فى 35 مدينة سكنية، وعرض المحافظ على الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطويرها، ووجه الرئيس بالبدء فى تطور المدن بشكل فورى". وأشار إلى أن 17 منطقة جارى وتم الانتهاء من تطويرها، وهناك 18 منطقة أخرى سيتم البدء فيها، منوها بأن مستشفى الطب الرياضى واحدة من النماذج القليلة على مستوى الجمهورية لإجراء الجراحة للرياضيين وأعمال العلاج الطبيعى.

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