انطلاق فعاليات مؤتمر «نحو الصحة الواحدة» (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، المؤتمر العلمى السنوى الرابع للمعامل المركزية، تحت شعار "نحو الصحة الواحدة"، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والذى تمتد فعالياته على مدار يومين.





يستعرض المؤتمر أحدث الأساليب والتقنيات الفنية فى مجال التحاليل المعملية، ومتابعة الخطوات المستقبلية الخاصة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى مجال التشخيص الطبى، بما يساهم فى الحفاظ على سلامة المواطن المصرى، بإتباع نهج صحى واعى ومتطور، ورفع المناعة المجتمعية.

ونيابةً عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى ورئيس شرف المؤتمر – كلمته الافتتاحية- حيث توجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع الطب الوقائى، وعلى رأسهم الكوادر البشرية العاملة بالمعامل المركزية، نظرًا لجهودهم المبذولة لإنجاح المنظومة الصحية.

وأكد قنديل، أهمية المؤتمر فى استعراض ونقل أحدث الأبحاث المعملية بمجال سلامة الأغذية والمياه، بالإضافة إلى دوره فى نشر ثقافة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أهمية التشارك والتنسيق بين كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفقًا لاستراتيجية موحدة للاكتشاف المبكر للأوبئة والفيروسات، والتصدى لها سريعًا، حفاظا على صحة "الإنسان، الحيوان، النبات".

وأوضح أن المعامل المركزية هى أحد الأذرع الأساسية لنجاح المنظومة الصحية، والتى لعبت دورًا هامًا فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات المنوطة، مستعرضًا جهود المعامل وآليات العمل الحديثة المتبعة بمجال التنظيم والرقابة والمتابعة المستمرة، والترصد للأمراض الوبائية والمعدية، والتصدى لها، وذلك لضمان حماية صحة المواطن المصرى من الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء والماء، الأمر الذى يساهم فى الوصول إلى مجتمع صحى.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على مواكبة التطورات العالمية، وإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، فى مختلف مجالات الصحة، وعلى رأسها دور المعامل، لذا يجرى حاليًا إنشاء وتجهيز مجمع معامل مركزية جديد بمدينة بدر، على مساحة 33 ألف متر مربع، وتجهيزها وفقًا لأكواد البناء والمعايير العالمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة بمجال المعامل والتحاليل الطبية، كما أن وزارة الصحة والسكان، لا تدخر جهدًا فى رفع كفاءة العمل بالقطاع الصحى، وذلك من خلال استمرار برامج التدريب للكوادر العاملة بالمعامل فى جميع محافظات الجمهورية.

وتابع قنديل، أنه فى ظل التوجه العالمى لعلم البيانات والذكاء الاصطناعى وقدرته على صياغة واقع وتنبؤات مستقبلية للأمراض، فقد عكفت الوزارة، على استقدام أحدث أنواع التكنولوجيا الخاصة بالتحاليل الطبية والعينات بمختلف أنواعها، للمساهمة فى وضع توصيات لمتخذى القرار، من خلال بناء قاعدة بيانات قائمة على الدليل العلمى، وهو ما يساهم فى إتخاذ قرارات واعية خلال أوقات الجوائح.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ورئيس المؤتمر، أن المعامل المركزية تلعب دورًا كبيرًا فى تشخيص المرضى ومتابعتهم الدورية، الأمر الذى يكون له دور فى التصدى السريع للأمراض المعدية والأوبئة ومنع انتشارها بين المواطنين.

كما أشارت إلى جهود الوزارة، فى استمرار رفع كفاءة وجودة العمل بمعامل "الأغذية، المياه، حديثى الولادة، الترصد، المشتركة" على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن، لافتة إلى أن المؤتمر، يضم 8 جلسات ومحاضرات نظرية، تشمل "الذكاء الاصطناعى خطوة نحو المستقبل بمجال الصحة، غذاء صحى يؤدى لحية صحية، الأهمية الصحية للتغذية والمياه".