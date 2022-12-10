قبل انطلاقها بساعات.. «صحة الشرقية» جاهزة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاجتماع التجهيزى الأخير مع مديرى الإدارات الصحية، ومديرى الوقائى ومراقبى التطعيمات بالإدارات المختلفة، لمراجعة خطط العمل بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.





حضر الاجتماع الدكتور خالد فوزى، وكيل المديرية ومدير عام الشؤون الوقائية، والفرق الإشرافية، ومديرو إدارات "مكافحة الأمراض المعدية، الرعاية الأساسية" ومسؤولة التطعيمات بالمديرية، ومراقب أول الوقائى، ومراقبو التطعيمات بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتى سيبدأ العمل بها بمحافظة الشرقية غدا الأحد 11 ديسمبر، حيث قامت كل إدارة بعرض خطة العمل الخاصة بها بشكل منفصل، من حيث المستهدف، وعدد الفرق المشاركة بالحملة وتحديد المشرف اللصيق لكل فريق، وفريق الإشراف، ومستلزمات العمل من الكلامن وأكياس التبريد، ورصيد الطعوم المستلم.

وأكد الدكتور هشام مسعود على الالتزام بخطط العمل خصوصا بالمناطق الحدودية، والمناطق التى يقطنها جاليات أجنبية، موجها بزيادة عدد الفرق فى بعض الإدارات الصحية، كما أكد أهمية تكثيف عمل الفرق الإشرافية، ودور المشرف اللصيق، ونوه عن أهمية التجشين ومراجعة تطعيم غير المطعمين، ودقة تدوين البيانات، وجرد الطعوم بشكل دورى، وضرورة التنقل من شقة إلى شقة، لضمان تغطية جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، محفزا الجميع، ومتمنيا لهم التوفيق، وداعيا للحفاظ على ما حققته محافظة الشرقية من نجاحات فى الحملات السابقة فى سبيل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.