مدبولى: مستشفى الطب الرياضى بالسويس سيكون صرحا متكاملا

جدة - نرمين السيد - واستمع مدبولى، إلى شرح من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى أكد أن هذا المشروع يستهدف تنفيذ صرح طبى متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضى لمختلف الفئات المستهدفة فى المجال الرياضى.

من جانبه أوضح محمد سعد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن المشروع يشمل تنفيذ مستشفى عبارة عن دورين أرضى وطابق أول علوى، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2500 متر، بتصميم يضم حديقة كبيرة، ومواقف للسيارات، ومساحات تسمح بدخول سيارات الإسعاف لسرعة استقبال الحالات.

وأضاف المسؤول أن مستشفى الطب الرياضى بالسويس ستضم قسماً للعلاج الطبيعى، يتضمن غرفة للعلاج بالتبريد، وأخرى للعلاج بالتسخين، وثالثة للعلاج المغناطيسى، ورابعة للعلاج الكهربائى، ثم غرفة الجاكوزى للعلاج المائى، وكذا مدخل خاص لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما لفت إلى أن المستشفى ستضم كذلك معملاً، وعيادات لتخصصات العظام، والصدر، والأسنان، والرمد، والباطنة والقلب، والأنف والأذن والحنجرة، وغرفة للتجبير، إلى جانب غرف للأشعة بأنواعها المقطعية، والسونار، وكذا غرف للعناية المركزة مجهزة بعدد 9 أسرّة و3غرف إقامة للمرضى بسعة 9 أسرّة، وأيضا غرف إقامة للأطباء والتمريض.