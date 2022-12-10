مدبولى يوجه بسرعة توفير 300 مليون جنيه لتطوير ترعة السويس بحى الجناين

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، أهمية استكمال هذا المشروع بمراحله المختلفة، حيث يساهم فى تأمين مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب فضلاً عن ابراز الشكل الجمالى للمنطقة وكذلك الاستخدام الترفيهى لأبناء المحافظة.

ووجه مدبولى، بسرعة توفير 200 مليون جنيه من وزارة التخطيط وكذلك 100 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بمحافظة السويس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، الذى أوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير ترعة السويس، وتنفيذ مشروع ممشى وكورنيش على جانبى الترعة بطول 1 كم، وتم التبطين للحفاظ على منسوب مياه الترعة، مؤكداً أن محافظة السويس تتطلع إلى تنفيذ المشروع بطول الترعة حتى حدود محافظة السويس مع محافظة الاسماعيلية.

وأوضح العميد سامح الشهاوى، رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى، أن المرحلة الثانية التى يتم تفقد أعمال تنفيذها اليوم تشمل تطوير 7 كم أخرى من إجمالى طول الترعة الممتد لنحو 40 كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة السويس، لافتا إلى أن المرحلة الحالية للتطوير تقوم للاتجاهين من كوبرى الباسل حيث انتهاء المرحلة الأولى إلى كوبرى أم ملكة.

وأضاف الشهاوى، أنه فى إطار عملية تأهيل وتبطين ترعة السويس ضمن خطة التطوير، تم تنفيذ حائط ساند من الدبش وسور من الطوب الأسمنتى، وكذلك تنفيذ مشاية من الإنترلوك بعرض 1 متر، حيث تم تنفيذ طول 350 مترا طوليا من البر الأيمن للترعة، حيث أصبح عرض الشارع على الجوانب 21 مترا بدلا من10 أمتار.