السيدة انتصار السيسى: تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مجتمعنا مهمتنا جميعا

جدة - نرمين السيد - أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أنه من الضرورى العمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان باعتبار ذلك مهمة الجميع، خصوصا وأننا على أعتاب الجمهورية الجديدة.





وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت: "يحتفل العالم اليوم بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذى يأتى ليذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مجتمعنا، فهى مهمتنا جميعا، وهو ما أراه يتم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية، التى تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له". واختتمت قائلة: "أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".

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