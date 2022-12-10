الأعلى للإعلام: التزام الصحفيين بضوابط النشر في تناول الحوادث ضرورة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 12:33 مساءً - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك عدة قضايا تمت إثارتها مؤخرًا في وسائل مختلفة بشكل يسيء للإعلام وهو ما حدث في الفترة الأخيرة بعد تناول العديد من الحوادث.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال جلسة المناقشة مع الصحفيين إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوي عديدة من عدة مواقع لتناولها بشكل مكثف من أخبار الحوادث والجرائم دون مراعاة للقواعد وضوابط النشر، مؤكدًا على أن الهدف هو التزام الصحفيين بضوابط النشر المتفق عليها في تناول الحوادث والجرائم والتحقيقات بشكل عام.

واستعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة واخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والقواعد والمعايير المهنية الرابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة.

وكان ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والتحقيقات، من خلال الجلسة الحوارية التى يعقدها بحضور عددًا من الصحفيين.