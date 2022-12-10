سفير مصر بموسكو ينظم حوارا تفاعليا لممثلى كبرى شركات السياحة الروسية

جدة - نرمين السيد - نظم نزيه النجارى، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، حوارا تفاعليا لممثلى كبرى شركات السياحة الروسية، بمشاركة عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة الذى شارك عبر الڤيديو كونفرنس، وبحضور ممثلى شركة مصر للطيران فى موسكو.





وأكد السفير المصرى، خلال اللقاء على ما تمثله السياحة الروسية من أهمية للسوق السياحية المصرية، مستعرضا الجهود التى أعادت السياحة الروسية إلى معدلات مرتفعة بالفعل، والخطوات المطلوبة لزيادتها بشكل أكبر، وكذلك جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية بما فى ذلك المقاصد التاريخية والثقافية.

واستعرض عمرو القاضى، سياسة مصر السياحية خلال المرحلة المقبلة تشجيعا لشركات السياحة الروسية على مزيد من الانخراط فى سوق السياحة المصرية، وناقش المشاركون تطلعاتهم ورؤيتهم لما يمكن القيام به من أجل تعزيز عملية تدفق السائحين الروس إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات السياحة الروسية على ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة ومفضلة لدى السائح الروسى فى مختلف الأقاليم الروسية، مشيرين إلى الإمكانات الكبيرة للسوق السياحى المصرى وقدرته على اجتذاب المزيد من السائحين الروس، ومشيدين بما يحظى به السائحون الروس من تجربة سياحية متميزة فى مصر.

يأتى ذلك فى إطار الجهود الترويجية للسياحة الروسية لمصر.