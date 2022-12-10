وأكد السفير المصرى، خلال اللقاء على ما تمثله السياحة الروسية من أهمية للسوق السياحية المصرية، مستعرضا الجهود التى أعادت السياحة الروسية إلى معدلات مرتفعة بالفعل، والخطوات المطلوبة لزيادتها بشكل أكبر، وكذلك جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية بما فى ذلك المقاصد التاريخية والثقافية.
واستعرض عمرو القاضى، سياسة مصر السياحية خلال المرحلة المقبلة تشجيعا لشركات السياحة الروسية على مزيد من الانخراط فى سوق السياحة المصرية، وناقش المشاركون تطلعاتهم ورؤيتهم لما يمكن القيام به من أجل تعزيز عملية تدفق السائحين الروس إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.
من جانبهم، أكد ممثلو شركات السياحة الروسية على ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة ومفضلة لدى السائح الروسى فى مختلف الأقاليم الروسية، مشيرين إلى الإمكانات الكبيرة للسوق السياحى المصرى وقدرته على اجتذاب المزيد من السائحين الروس، ومشيدين بما يحظى به السائحون الروس من تجربة سياحية متميزة فى مصر.
يأتى ذلك فى إطار الجهود الترويجية للسياحة الروسية لمصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بموسكو ينظم حوارا تفاعليا لممثلى كبرى شركات السياحة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.