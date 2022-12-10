بيان من المنيا بشأن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتى ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كل مستلزمات العمل بمشاركة مشرفى الطب الوقائى بالمديرية والوزارة.
وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيرا إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة.
ولفت إلى أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة لتحقيق المستهدف من الحملة، مضيفا أن الحملة يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، مناشداً أهالى ومواطنى المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم أطفالهم حرصاً على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأوضح الدكتور عماد مهنى، مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا بالإضافة إلى فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 933 مشرفا و500 مشرف لصيق للفرق.
وأضاف أنه تم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للقوى البشرية المشاركة فى الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبه وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم.
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