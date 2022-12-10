محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم السبت، بمطار شرم الشيخ، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، للمشاركة فى عدد من الفعاليات والتى تبدأ بافتتاح، مؤتمر النقابة العامة للمرافق بشرم الشيخ بعنوان "دور العمال فى الحوار الاجتماعى وتوفير بيئة عمل أمنة" والذى تنظمه النقابة العامة للمرافق.





ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال اليومين المقبلين بزيارة مدينة سانت كاترين لتسليم وثيقة التأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة. كما سيجرى جولة تفقدية لمشروع التجلى الأعظم، ثم افتتاح دورة تدريبية تنظمها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، للمشغولات اليدوية، ثم يفتتح الوزير ملتقى التوظيف الذى تنظمه المديرية بمدينة طور سيناء، وتسليم عقود عمل لذوى الهمم، ووثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة.

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