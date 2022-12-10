وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يترأسان لجنة مشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - "فؤاد" و "الأنصاري" يتفقان على المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ مشروعات إعادة التوازن والإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة

وزيرة البيئة تشيد بإجراءات الحماية الاجتماعية للصيادين خلال فترة توقف الصيد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية وهيئة الثروة السمكية، وقيادات وزارة البيئة ومحافظة الفيوم.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهود السيد المحافظ وأعضاء اللجنة لدعم العمل البيئى بمحافظة الفيوم وسعيه إلى إنجاز الأعمال للارتقاء بالوضع البيئى بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واستعرضت وزيرة البيئة المحاور الأساسية للاجتماع والتى تتضمن العمل فى ثلاث مسارات أساسية، وهى مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي علي البحيرة، وذلك من خلال وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الاوروبي، كذلك حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم و الذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.

وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون والذى يعد نموذجاً للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هو أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى، مشيرة إلى أن المشروعات التى يتم تنفذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة ، تأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، حيث أن إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحى والاستزراع السمكى مؤكدة على ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم .

ومن جانبه، أستعرض الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، لإحيائها وإعادتها لسابق عهدها، كونها مصدراً مهماً للدخل لغالبية أبناء المحافظة بالإضافة الى مشروعات الإستثمار بالمحميات والادارة المتكاملة للمخلفات كأحد الملفات الهامة للمحافظة مشيراً إلى الانتهاء من العديد من الإجراءات التنفيذية لإعادة التوازن للبحيرة مع وجود مؤشرات ايجابية فى ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وكذا مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وأشار محافظ الفيوم إلى العمل على توفير مصادر دخل بديلة للصيادين، حيث انه جاري التنسيق مع مديرية القوى العاملة لدعم الصيادين كعمالة غير منتظمة بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لصرف إعانات لهم أثناء فترات وقف الصيد وإنزال أمهات الأسماك ببحيرة قارون لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية وبالتنسيق والتوافق مع الصيادين .

وقد أشادت فؤاد بإجراءات الحماية الاجتماعية للصيادين وتوفير مصادر دخل بديلة أثناء فترات توقف الصيد.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لإقامة مشروع الملاذ الأمن للمحميات بالفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء التى تدعم فرص التنمية السياحية للمحافظة وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، وقد تم عرضه خلال مؤتمر المناخ cop27 كأحد المشروعات الرائدة التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع أحد المستثمرين المصريين المقيمين في الخارج.

وأشار محافظ الفيوم إلى السعى لإقامة مكتب للمستثمرين بالمحافظة للتسهيل على المستثمرين والعمل على زيادة سرعة إصدار الموافقات وإنجاز المستندات الورقية خلال أقل فترة ممكنه داخل المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما تناول الاجتماع الإدارة المتكاملة للمخلفات والموقف التنفيذى لمحطة تحويل المخلفات إلى بيوجاز، وكذا مصنع تحويل المخلفات الى طاقة بكوم أوشيم Energy 3، وكذلك إجراءات تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحى بكوم أوشيم.

وفي السياق نفسه، استعرض ممثلوا الجهات المشاركة بالاجتماع، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، والوضع الراهن للبحيرة، واتفق الحضور على متابعة الاعمال وإنجاز الخطط المبرمة فى توقيتاتها الزمنية.