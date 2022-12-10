أماكن تواجد فرق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا

جدة - نرمين السيد - وتجرى الحملة التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين. ومن المقرر أن يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، الميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأوتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، كما توجد فرق متحركة من شقة إلى شقة على مستوى الجمهورية للوصول إلى جميع الأطفال.

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